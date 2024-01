Cade da un ponticello abusivo in sud Sardegna, grave 57enne

E' caduto da un ponticello di legno che aveva realizzato abusivamente per raggiungere con più facilità la sua abitazione in campagna a Tuili, nel Sud Sardegna: ora è ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari. Si tratta di uomo di 57 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale con assegnato un codice rosso per un serio trauma cranico: la prognosi è riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è caduto da un ponte di legno che attraversava il rio Corretto, in località Sa Serra, a Tuili. Un volo di diversi metri e poi l'impatto sul cemento vicino all'alveo del torrente. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai medici del 118.



