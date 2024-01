Basket: Dinamo con Cholet per passare a ottavi di Champions

Match point per la Dinamo Banco di Sardegna, mercoledì sera al PalaSerradimigni nella gara 2 dei play-in di Champions League.

I sassaresi dopo aver vinto gara 1 a Cholet, in Francia, hanno ora la possibilità di chiudere la serie e volare agli ottavi di finale della competizione europea.

"Sarà una partita dura, da affrontare nella giusta maniera, cercheremo di essere solidi, avere continuità per tutti i 40 minuti e sfruttare il fattore campo per vincere la gara", ha detto oggi il coach Piero Bucchi, presentando la sfida coi francesi.

"Non mi aspetto Cholet remissiva, anzi mi aspetto una squadra arrabbiata per avere perso in casa e decisa a vincere per andare a gara 3 in Francia. Noi dobbiamo restare concentrati e continuare a fare il nostro basket per tutti i 40 minuti".

La continuità è il tassello che tutta la squadra insegue dopo le due vittorie in trasferta, a Cholet appunto, e a Pesaro domenica scorsa in campionato, come ribadisce il centro italo senegalese, Ousmane Diop: "Non sottovaluteremo l'avversario, e credo che i dieci minuti finali di Pesaro, quando abbiamo staccato la spina, ci siano serviti di lezione e non ripeteremo l'errore".

La partita al PalaSerradimigni inizierà alle 20:30: con una vittoria la Dinamo passerà agli ottavi di finale della Bcl, perdendo sarà costretta a giocare gara 3 in Francia per cercare l'ingresso nelle prime 16 squadre del torneo.



