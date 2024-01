Truzzu convoca alleati c.destra, incontro operativo

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu anticipa le mosse e da candidato alle Regionali del 25 febbraio per il centrodestra chiama a raccolta gli alleati per un incontro operativo in vista delle scadenze con la presentazione dei simboli e delle liste. La riunione, da quanto si apprende, non sarà in presenza, dovrebbe tenersi oggi pomeriggio su una piattaforma online, e metterà insieme le forze che hanno sostenuto il nome del primo cittadino al tavolo fiume di giovedì scorso a Cagliari perché il tempo stringe.

La Lega fa sapere di non aver ricevuto inviti e ribadisce di attendere una sintesi nazionale sulla candidatura prima di qualsiasi confronto. Perché per il Carroccio il candidato naturale resta l'uscente Christian Solinas, oggi impegnato a Roma, dove probabilmente avrà anche degli incontri sul nodo Sardegna. Il segretario del Psd'Az non rilascia dichiarazioni dal giorno del vertice a Palazzo Tirso, per il partito ha parlato il presidente Antonio Moro, che ha ribadito con forza il punto: "Il tavolo regionale non ha raggiunto nessuna intesa unitaria e non ci sono al momento candidature ufficiali condivise che possano arrogarsi il titolo di coalizione di centrodestra, men che meno civico e sardista".

Il caso Sardegna è diventato nazionale perché le rivendicazioni di Fdi per un peso maggiore all'interno della coalizione sui territori si scontrano con l'aut aut della Lega per voce del vice segretario Andrea Crippa: se si ridiscute l'uscente Solinas in Sardegna, si riaprono i giochi anche sulle altre quattro Regioni al voto nel 2024 (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria). E se Fdi è convinta che non ci sia bisogno di alcun passaggio nazionale, perché la scelta è avvenuta con pieno mandato da parte dei vertici romani, è inevitabile che nelle prossime ore i tre leader di Fdi, Lega e Forza Italia, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, possano avere un colloquio per sciogliere il nodo Sardegna.



