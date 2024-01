Travolto da un'auto mentre va a scuola, muore quindicenne a Cagliari

Nello zaino che portava sulle spalle i libri di scuola e un quaderno con all'interno una ricetta e gli ingredienti di un cocktail che avrebbe voluto preparare. Quel sogno questa mattina è stato cancellato per sempre mentre tentava di raggiungere la fermata dell'autobus che lo avrebbe portato a scuola: un'auto lo ha travolto e ucciso. E' morto così Guan Xuanming, un ragazzo di 15 anni, nato in Cina e residente a Cagliari nella zona di Pirri, dove viveva con i genitori.

L'8 febbraio prossimo avrebbe compiuto 16 anni. Questa mattina, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, stava prendendo l'autobus in via Peretti a Cagliari per andare a scuola in via Monte Acuto. Frequentava il secondo anno dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera "Domenico Alberto Azuni" e aveva scelto l'indirizzo enogastronomico. Il 15enne si trovava a pochi metri dal Mc Donald's e ha attraversato la strada - sulle strisce pedonali o immediatamente vicino - per raggiungere la fermata degli autobus del Ctm che si trova sull'altra carreggiata. Ha superato lo spartitraffico ed è stato investito da una Fiat Punto condotta da una 50enne di Selargius. L'auto non andava troppo veloce, ma l'impatto è stato comunque violento. Il ragazzo ha battuto sul montante della vettura all'altezza del parabrezza e poi è stato scaraventato sull'asfalto a pochi metri di distanza.

L'automobilista si è subito fermata per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto in pochi istanti - l'ospedale Brotzu si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente - è arrivata un'ambulanza del 118, ma nonostante i tentativi dei medici per Guan Xuanming non c'è stato nulla da fare. In via Peretti sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale di Cagliari che per diverse ore hanno lavorato per ricostruire la dinamica della tragedia. La Fiat Punto è stata sequestrata. Sotto choc la conducente che sarà indagata per omicidio stradale. Sconvolti anche i tanti studenti che si trovavano in via Peretti e i compagni di scuola della giovane vittima.

"E' una notizia che ha colpito e sconvolto il nostro istituto - ha detto all'ANSA la preside Jessica Cappai - siamo vicini alla famiglia. Questa mattina abbiamo tenuto un minuto di silenzio per ricordare il nostro studente e come scuola faremo altre iniziative per non dimenticarlo. Era un ragazzo educato, gentile e ben voluto da tutti".

