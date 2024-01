Temperature giù e freddo in classe, proteste studenti a Cagliari

"Scuole da Polo Nord, gli studenti non ci stanno". È il grido di battaglia della nuova rivolta contro il freddo nelle classi. La protesta, che aveva coinvolto a dicembre diverse scuole, riparte con il calo delle temperature dopo le feste dal liceo Euclide. Questa mattina molti alunni dell'istituto di via Peretti hanno disertato le lezioni.

"La mancanza di riscaldamento nelle aule - si legge in una nota inviata dagli studenti - è inaccettabile e va a discapito del benessere degli studenti e del personale scolastico". Gli studenti del liceo Euclide protestano: "Chiediamo - spiegano in un comunicato - alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione, garantendo un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro. L'istruzione è fondamentale, e la mancanza di condizioni adeguate compromette il diritto degli studenti a una formazione di qualità. Si prega di considerare questa dichiarazione come rappresentativa della preoccupazione diffusa tra la comunità scolastica".

Dopo le proteste di dicembre, la Città metropolitana era intervenuta con le sue squadre per riportare in alto la temperatura nelle aule. Ma oggi - spiegano i ragazzi dell'Euclide - al ritorno dalle vacanze, il problema di è ripresentato.



