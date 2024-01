Sindaco di Cagliari Truzzu, 'mi sento il candidato governatore'

"Si, mi sento il candidato governatore". A pochi giorni dall'investitura, a maggioranza, da parte del tavolo di centrodestra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, esponente di Fdi rompe gli indugi e parla già da aspirante presidente della Regione Sardegna rispondendo ai cronisti prima di una conferenza stampa in municipio.

Non manca, però, l'appello a Lega e Partito Sardo d'Azione, che, con uno strappo nell'ultimo vertice con gli alleati, propongono di riconfermare Christian Solinas alla guida del centrodestra in vista del voto del 25 febbraio. "Ovviamente noi lavoriamo per l'unità della coalizione - aggiunge - abbiamo la volontà di lavorare con tutti, quindi anche con Lega e Psd'Az, e l'augurio che presto possano essere con noi in squadra".

Nel frattempo c'è attesa per un nuovo incontro nel centrodestra per cercare di riavvicinare i due partiti che sostengono il bis per il governatore uscente.



