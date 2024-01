Prima vittoria in trasferta per la Dinamo, ora c'è la Champions

Vittoria col brivido ieri sera a Pesaro per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che dopo avere dominato nel secondo e terzo quarto della gara toccando anche un vantaggio di 30 punti, nell'ultima frazione di gioco si è addormentata in campo, consentendo ai padroni di casa di riportarsi a -4, per poi resistere e vincere 79-69.

I biancoblu hanno conquistato i primi due punti in trasferta del campionato dando un saggio delle potenzialità della squadra: protagonista è stato la guardia statunitense Breen Tyree, che ha messo a referto 26 punti e, soprattutto, ha messo in campo l'energia e i canestri decisivi nel finale di partita per respingere l'incredibile rimonta di Pesaro e vincere la gara.

Escludendo l'ultimo quarto, quando l'intera squadra ha spento la luce, buone prove anche del greco Charalampopoulos (12 punti e 12 rimbalzi), del play Jefferson e del centro Gombauld.

"È stato un match a due facce: abbiamo giocato 30 minuti molto buoni di intensità attenzione e voglia di passarci la palla. E poi abbiamo fatto l'errore di pensare che fosse finita e l'avessimo vinta. È una lezione che ci servirà, per fortuna abbiamo portato a casa la vittoria", sono le parole pronunciate dal coach dei sassaresi, Piero Bucchi, a fine gare".

Mercoledì nuova prova per la Dinamo: alle 20.30 al PalaSerradimigni deve battere Cholet nella gara 2 dei play in di Champions League per portarsi sul 2-0 e accedere agli ottavi di finale della competizione europea.



