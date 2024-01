Nasce Esi, l'associazione degli editori indipendenti

Nasce in Sardegna una nuova realtà di imprenditoria culturale. Si tratta dell'Esi (Editori Sardi Indipendenti), associazione volontaria senza finalità di lucro che "persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e indipendenza e, quale espressione delle case editrici sarde, si prefigge di rappresentare, assistere e tutelare gli interessi morali e materiali degli associati, promuovere tutte le iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione in tutte le sue forme del prodotto editoriale, favorire lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo dell'editoria in Sardegna".

In particolare, l'Esi ha come finalità primaria l'aggregazione degli editori sardi per costituire un qualificato punto di riferimento per l'editoria sarda in ambito regionale, nazionale e internazionale e rappresentare gli interessi degli associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati) nonché con le associazioni rappresentative di categoria.

Il direttivo è composto da Claudio Moica - presidente (Pettirosso editore); Giorgio Ariu - presidente onorario (GIA editore); Neria De Giovanni - vice presidente (Nemapress edizioni); Massimo Pulisci - tesoriere (Editrice S'alvure).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA