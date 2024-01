Massimo Zedda si ricandida a sindaco Cagliari, 'anche primarie'

"Sono a disposizione per candidarmi a sindaco, anche con le primarie. Ma non è questo il punto, saremmo andati anche da soli". A dirlo, ai microfoni di Radio Giornale Radio, è l'ex sindaco di Cagliari e uno dei leader dei Progressisti, Massimo Zedda che conferma la volontà di correre per le prossime comunali proprio mentre si definiscono le coalizioni per le regionali di febbraio in Sardegna, con il suo partito che si è riaffacciato nel campo largo a trazione Pd-M5s.

"Malizioso dire che c'è un accordo che porterà me ad essere candidato unitario della colazione per il sindaco di Cagliari? No - prosegue - abbiamo chiesto da subito che le candidature a presidente della Regione e sindaco di Cagliari e Sassari fossero decise insieme anche per avere più forza alle regionali".





