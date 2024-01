Maltempo: frana sulla provinciale nell'Oristanese

Dopo le piogge di questi giorni un costone di roccia è franato sulla strada provinciale 15, in località Paloghianu nel comune di Santu Lussurgiu, non lontano dalle cascate di Sos Molinos, nell'Oristanese.

Oltre al terreno impervio reso instabile dalla pioggia, la presenza di un muro ha secco ha influito sulla caduta di diversi massi sulla carreggiata.

Il traffico veicolare è stato interrotto e si sta valutando la possibilità di chiudere la strada, che collega Santu Lussurgiu a Bonarcado, fino a quando non verranno verificate le condizioni del costone.

Sul posto sta operando dalle 10 di questa mattina la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta con un funzionario di servizio.



