Mancano medici di famiglia, aprono 3 ambulatori nel Sassarese

La mancanza di medici di famiglia ha convinto la Asl di Sassari di aprire tre nuovi ambulatori straordinari di comunità territoriale per i cittadini residenti nei comuni di Bulzi, Laerru e Martis. Sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia.

A Laerru l'ambulatorio di vis Amsicora aprirà dal 9 gennaio il martedì dalle 15.00 alle 20; a Martis dal 10 gennaio in via San Giuseppe il mercoledì dalle 14 alle 19; a Bulzi dall'11 gennaio in via Segni il giovedì dalle 10.30 alle 15.30.



