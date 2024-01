Manca il personale, chiude di notte il P. soccorso di Ozieri

Pronto soccorso dell'ospedale Segni di Ozieri chiuso da oggi nelle ore notturne per l'assenza di personale. Lo comunica la Asl di Sassari ricordando che il servizio viene garantito dalle 8 alle 20 e che è stata avvisata la rete Emergenza-urgenza regionale.

L'Azienda sanitaria sottolinea di essere "impegnata nella ricerca di soluzioni per il mantenimento dell'operatività della struttura, percorrendo tutte le strade praticabili per acquisire nuovi professionisti in grado di garantire l'attività del reparto".

"Quando il servizio rirenderà la piena attività, la popolazione - assicura la Asl - verrà tempestivamente avvisata".



