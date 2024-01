Maltempo: domani navi dirottate da P.Torres e G.Aranci su Olbia

Dalla tarda mattinata di oggi, sabato 6 gennaio, e per tutta la giornata di domani, le aree costiere della Sardegna saranno interessate da venti di burrasca provenienti da nord ovest. La protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo averse.

La notte appena trascorsa nel nord dell'Isola è stata caratterizzata da piogge anche intense, che non hanno però fatto registrare danni o disagi. I collegamenti navali negli scali portuali di Porto Torres, Santa Teresa di Gallura e Olbia Isola Bianca sono regolari, con venti attualmente di bassa intensità.

Domani in via precauzionale visto il rinforzo del maestrate atteso con punte di 100 chilometri orari, gli arrivi delle navi programmati a Porto Torres e Golfo Aranci verranno dirottati nello scalo di Olbia.

Nel frattempo, sempre a Olbia, la pioggia battente di queste ore ha portato all'annullamento dell'evento per i bambini organizzato dai vigili del fuoco e in programma alle 11, quando la Befana avrebbe dovuto fare il suo arrivo in città atterrando dalla ruota panoramica. La manifestazione è stata rinviata a data da destinarsi.



