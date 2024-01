Calcio: Oristanio risponde a Gendrey, pari Lecce-Cagliari

Lecce e Cagliari salutano il girone di andata con un 1-1. Al gol di testa di Gendrey per il vantaggio dei salentini, risponde l'acrobazia di Oristanio, che sigla il pari rossoblu. E sono tanti i rimpianti tra i padroni di casa, che lascia punti pesanti, per lo spreco operato da Krstovic, il palo di Oudin, e i contropiedi mai portati a termine. Il Cagliari, a cui il pari non dispiace, rialza la testa e con grinta è andata vicina anche al soprasso.

Giallorossi che chiudono la prima parte di torneo a quota 21 (+ 7 sulla terz'ultima), sardi che girano a quota 15 (+ 1 sulla zona rossa). Un tempo da lupi, con vento e pioggia, quello che accoglie le squadre: e parte forte il Cagliari che colleziona una serie di corner mettendo sotto pressione i padroni di casa.

Risponde il Lecce (10') con Gonzalez, e poi con Oudin (15') sfiora il vantaggio. E al 31' l'equilibrio si spezza a favore dei salentini: cross di Oudin dal corner, colpo di testa vincente di Gendrey, che festeggia al meglio il rinnovo di contratto. Per il terzino francese primo gol in serie A al gettone numero 56. Lecce a un passo dal raddoppio (38') con Krstovic che calcia fuori da un metro. E in pieno recupero ancora giallorossi sugli scudi. Cross di Gallo dopo una gran giocata di Kaba e doppia deviazione rossoblu in area nel tentativo di anticipare Krstovic: palla fuori, angolo per i salentini ma nulla di fatto. Si ricomincia e Lecce ancora avanti. Illuminante imbucata verso il centro di Strefezza per l'inserimento di Gallo, che colpisce con l'esterno mancino e manda a lato una favorevole occasione. I giallorossi continuano a gestire la manovra, ma hanno il demerito di non concretizzare il gioco. E pagano a caro prezzo, perché al 23' il Cagliari riagguanta il pari. Calcio di punizione, Oristanio arriva in allungo e supera Falcone che riesce a respingere la sfera quando ormai ha già varcato la linea (ok dalla goal line tecnhology).

D'Aversa getta nella mischia Almqvist al posto di Strefezza. Il Cagliari ci crede e Prati, servito da Petagna, con il destro da fuori area chiama ad un grande intervento l'estremo difensore giallorosso. Ancora cambi in casa Lecce (80'), con l'obiettivo di cambiare l'inerzia della gara: dentro Piccoli e Blin, fuori un opaco Krstovic e Gonzalez. La gara scivola via senza particolari sussulti e nemmeno i quattro minuti di recupero cambiano il corso dell'incontro. 1-1 finale e classifica che continua a muoversi per entrambe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA