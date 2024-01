Lotteria Italia: staccati in Sardegna 81.460 tagliandi (+8%)

In aumento dell'8% i biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Sardegna. Rispetto ai 75.440 dello scorso anno, rileva agipronews, in questa edizione si è raggiunta quota 81.460. L'estrazione domani sera durante la trasmissione di RaiUno 'Affari Tuoi'. Cagliari si conferma leader tra le province con 27.600 tagliandi (+8,9%). Il capoluogo vince ancora il duello con Sassari, seconda a quota 23.120 (+0,5%), mentre la provincia del Sud Sardegna si posiziona al terzo posto con un netto aumento del 28,8%, per 14.680 tagliandi staccati.

La tradizione si sente anche Nuoro, che fa cifra tonda con 7.000 biglietti, dato in crescita del 10,1%. L'unica provincia in controtendenza è Oristano, che con 9.060 biglietti registra un calo del 3% rispetto allo scorso anno. A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.

L'aumento delle vendite testimonia il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.



