Impasse nel c.destra ma Truzzu anticipa, 'lavorerò per tutti'

Restano cristallizzate le posizioni nel centrodestra all'indomani del vertice fiume che ha tenuto i referenti regionali delle forze dell'attuale maggioranza in un hotel cagliaritano per oltre nove ore: il tavolo sardo compatto ha scelto il nome del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e non si torna indietro, ma Psd'Az e Lega insistono sulla continuità e sulla riconferma di Christian Solinas.

Dopo una giornata di attesa, le interlocuzioni, che si sono spostate a Roma già da ieri sera durante il vertice, sono proseguite con triangolazioni in Sardegna. Intorno alle 18 è lo stesso Paolo Truzzu a smuovere le acque con un post sui suoi social ufficiali da primo cittadino: "Lavorerò come sempre con umiltà e per tutti. Credo nella politica del fare e delle scelte coraggiose nell'esclusivo interesse della Sardegna - scrive da candidato -. Le sfide sono tante e difficili ma, insieme a tutti coloro che ci accompagneranno in questa avventura, daremo il massimo per la nostra terra e il suo futuro".

Di certo da Roma risuonano le parole di questa mattina del vice segretario della Lega, Andrea Crippa, che non hanno lasciato troppi margini alle interpretazioni: o si candidano gli uscenti in tutte le regioni al voto o si riaprono i giochi dappertutto. Nell'Isola la voce del Carroccio ha ribadito la linea: "Siamo per la continuità con Solinas", ha confermato il coordinatore Michele Pais. L'impasse nel centrodestra resta, con un candidato quasi ufficiale e un altro che al momento non cambia la linea e, da segretario dello storico partito sardista, attende una sintesi nazionale.

A circolare, nonostante le posizioni granitiche, sono messaggi di ricerca dell'unità della coalizione, con tentativi di raffreddamento delle fibrillazioni in atto. Tra gli scenari anche quello che Psd'Az e Lega possano sganciarsi dal centrodestra e correre con una lista propria. Ieri lo stesso Solinas, al termine del lungo vertice, ha risposto che in base alla decisione, il suo partito, il Psd'Az, "ha degli organismi deputati che prenderanno la propria decisione".



