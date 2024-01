Cagliari festeggia una nuova centenaria

Cagliari ha una nuova centenaria.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, ha portato gli auguri dell'amministrazione cittadina alla signora Angelina Pala. Nata a Ulà Tirso il 3 gennaio 1924, è sposata con Giovanni Cossu con il quale ha creato una famiglia che oggi conta due figlie, tre nipoti e quattro pronipoti.

L'importante traguardo tagliato non ha impedito ad Angelina Pala di continuare a coltivare le sue passioni come il ricamo e la cucina. Tanto che ancora oggi continua a preparare pranzi e cene per i suoi ospiti.

Il suo passato da sarta e una forma fisica eccellente, le consentono di continuare a cucire e a dilettarsi con ago e filo.

Tocco ha portato in dono alla signora Pala nel giorno del suo compleanno numero 100 una pergamena ricordo e una medaglia del Comune di Cagliari.



