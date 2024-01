Basket: la Dinamo domenica a Pesaro cerca il rilancio

Dopo la vittoria in Champions League con i francesi di Cholet, la Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in campionato: domenica affronterà in trasferta Pesaro.

"Una partita che ha un valore particolare, su un campo storico. Una sfida importante che dobbiamo affrontare con attenzione ed entusiasmo, dopo avere preso fiducia e consapevolezza vincendo a Cholet", dice il coach dei biancoblu, Piero Bucchi, nella conferenza stampa di presentazione della sfida che si giocherà domenica alle 16:30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

""Dobbiamo riuscire a trasformare in campionato quello che abbiamo fatto in coppa, i ragazzi sono gli stessi. Aggressività è fondamentale sempre, a volte siamo un po' altalenanti, dobbiamo essere un po' meno condizionati dal fatto di fare canestro", continuna Bucchi.

Fondamentale per il coach è stato l'innesto del nuovo play Brandon Jefferson: "È un giocatore che ha dato qualcosa in più, è riuscito a mettere in ritmo i compagni, è esperto, ha la capacità di giocare insieme e aiuti la squadra nelle responsabilità".

La gara di Pesaro avrà un sapore speciale per l'ala biancoblu Vasilis Charalampopoulos, che torna sul campo della Vuelle da ex: "Sono contento di tornarci, ho ottimi ricordi, sono stato benissimo, vogliamo riscattarci anche in campionato e vogliamo andarci a prendere due punti importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA