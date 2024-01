Allerta meteo per vento di burrasca e mareggiate all'Epifania

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse dalle 9 di sabato 6 gennaio sino alla mezzanotte di domenica 7. Per il ponte dell'Epifania le aree costiere della Sardegna saranno infatti interessate da venti di burrasca da nord ovest. Sui crinali orientali e sulle coste di Orosei il maestrale potrà raggiungere una intensità di tempesta. Per effetto di questa situazione, tutte le coste esposte saranno interessate da mareggiate.

La Protezione civile ha inoltre diramato un'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico legato alla pioggia nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.



