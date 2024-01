Le famiglie numerose si ritrovano al Wonderland di Cagliari

Ieri, al Wonderland di Cagliari, circa 300 persone, tra grandi e piccini dell'Anfn (Associazione nazionale famiglie numerose), hanno trascorso un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Grazie alla generosità della famiglia Duville, il parco divertimenti di via San Simone ha aperto le sue porte per accogliere l'evento.

L'iniziativa, promossa dalla consigliera Stefania Loi, presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Cagliari, ha ricevuto il sostegno del Centro commerciale I Fenicotteri e di McDonald's Santa Gilla.

"La famiglia è il pilastro fondamentale della nostra comunità. Politiche di supporto alle famiglie sono essenziali per costruire una società inclusiva e solidale. Eventi come questo dimostrano come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa contribuire a creare momenti di gioia e spensieratezza per le famiglie numerose, promuovendo un senso di comunità e condivisione", ha detto la consigliera Loi sottolineato l'importanza della famiglia nella società.

"Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Duville e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, contribuendo a creare un'esperienza indimenticabile per le famiglie partecipanti", ha concluso Stefania Loi.



