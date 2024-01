Giocatori del Cagliari in ospedale per 'regali sospesi' Unicef

I giocatori del Cagliari e i Vigili del fuoco nel reparto di pediatria del Brotzu con tanti doni per i bambini ricoverati. Sono i 'regali sospesi' 'Unicef realizzati da Clementoni, cofanetti dedicati al tema dei diritti dell'infanzia fatti con materiali di riciclo. All'interno pennarelli, activity book, puzzle e gioco memo per momenti di svago e socializzazione durante la permanenza in ospedale. I regali sono stati consegnati dai rossoblu Augello, Petagna e Aresti. Con loro i vertici di Unicef, Vigili del fuoco e Arnas.





