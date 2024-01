Cagliari, a Lecce a rischio anche Prati e Pavoletti

Cerotti e febbre. E il Cagliari, a due giorni dalla sfida salvezza con il Lecce (venerdì alle 18 in trasferta) rischia di presentarsi all'appuntamento forse più importante della stagione con qualche buco nella formazione ideale di Ranieri. Fuori non solo Lapadula, Shomurodov e Luvumbo in Coppa d'Africa. Altri giocatori sono a rischio, Dossena, Prati e Pavoletti erano rimasti a casa con il Milan. E oggi il mister ha spiegato che non era rimasti fermi per rifiatare.

"Dossena oggi si è allenato Pavoletti e Prati no - ha detto il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia - Anche Jankto non sta bene, ha avuto la febbre. Questa volta preferisco dire tutto anche per spiegare ai tifosi cosa c'è alla base delle mie scelte: i problemi della pentola li conosce il coperchio".

Per Prati e Pavoletti, Ranieri entra nel dettaglio: "Prati non si è allenato tutta la settimana. Pavoletti ha ricevuto un colpo sul piede fratturato l'anno scorso. Vediamo chi possiamo convocare. Tutte le squadre hanno a volte problemi. Abbiamo solo Petagna e Oristanio? Fa parte del calcio, questo è".

A questo punto ex Inter inevitabilmente titolare: "Mi è sempre piaciuto - ha spiegato il mister - sia quando ha giocato dall'inizio sia da subentrato. Sa dove vuole arrivare, il ragazzo. E questo mi piace". Radunovic? "Non ha iniziato bene e con il Milan non ha fatto benissimo - ha chiarito Ranieri - Ci parlerò, per me è un giocare importante".

Emergenza attacco, abbondanza in difesa. Anche Augello si sta allenando regolarmente. "I gol al passivo? I ragazzi hanno voglia di migliorare: schierando spesso gli stessi siamo riusciti a eliminare qualche sbavatura", ha precisato il tecnico. Anche Nandez è in fase di recupero e questa mattina si è allenato con il resto della squadra. Prati più no che sì, Ranieri può contare sul ritorno di Makoumbou dopo una giornata di squalifica.



