Basket: si rivede la Dinamo che torna alla vittoria in Champions

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari vince per 93-72 a Cholet, in Francia, gara 1 dei play in della Basket Champions League e mette un piede negli ottavi di finale.

Una partita perfetta quella giocata ieri sera dalla squadra di coach Bucchi, che il 10 gennaio, al PalaSerradimigni, avrà in mano il matchball per superare il turno ed entrare nelle prime sedici del torneo.

I sassaresi, guidati dalla regia del nuovo play statunitense, Brandon Jefferson, impongono da subito il loro gioco, alzando una barriera in difesa e bombardando da 3 con percentuali superiori al 60%. Alla fine del primo tempo Sassari assapora già la vittoria chiudendo con 18 punti di vantaggio, sul 52-34.

Nel terzo quarto il Banco di Sardegna non abbassa l'intensità di gioco, trovando nell'energia di Diop e nella precisione in attacco di Charalampopoulos (19 punti per lui a fine gara) la forza per toccare anche i 27 punti di vantaggio.

Nell'ultima frazione di gioco Sassari controlla senza patemi e porta a casa una vittoria rigenerante per il morale e per il futuro della squadra. Ottima prova di tutta la compagine sarda che ha ritrovato anche i punti di Filip Kruslin (14), ma, soprattutto, ha trovato con Jefferson (11 punti e 10 assist) il condottiero che mancava.

La Dinamo tornerà in campo domenica pomeriggio alle 16.30 a Pesaro per cercare di rialzare la testa anche in Lega A.



