Regionali: centrodestra fissa per domani il vertice decisivo

Non passa nemmeno un'ora dall'annuncio ufficiale di Alessandra Zedda, pronta alla corsa da indipendente per le Regionali, che il centrodestra convoca ufficialmente il suo tavolo di coalizione.

L'appuntamento, fissato per domani alle 11.30 nell'hotel cagliaritano Palazzo Tirso, è indetto dalla coordinatrice regionale e senatrice di Fdi, Antonella Zedda in una lettera inviata ai coordinatori e presidenti dei partiti che fanno capo all'attuale maggioranza. "Visto il tempo passato, viste le scadenze che ci attendono ma soprattutto le numerose richieste da tanti esponenti della nostra coalizione, - scrive nell'invito - sono lieta di convocare il tavolo del centro destra civico autonomista".

Il tavolo dovrà fare i conti con la scelta della consigliera azzurra Alessandra Zedda di correre da sola: da un lato tutti i partiti potrebbero convergere sul suo nome, come terza via tra l'uscente Solinas (Psd'Az) e il sindaco del capoluogo Truzzu (Fdi), dall'altro le strategie potrebbero portare alla scelta immediata di uno dei due, con il rischio di un'emorragia di quelli che, in particolare le forze del Grande centro, potrebbero non gradire.



