Investito mentre attraversa strisce pedonali, 27enne in ospedale

Un ventisettenne è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in via Monserrato a Sestu. L'incidente è avvenuto attorno alle 22:30.

Il giovane è stato investito dal conducente di una Fiat Punto, un 22enne, studente cagliaritano. Il pedone è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice giallo al pronto soccorso del policlinico di Monserrato ma non corre pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sestu che ora attendono il referto. l'Automobilista rischia la denuncia per lesioni personali stradali



