I carabinieri dalla centenaria di Mamoiada per il suo compleanno

Il 3 gennaio si è trasformato in un giorno di grandi festeggiamenti per la signora Anna Maria, che, col suo sorriso, ha rallegrato i Carabinieri che hanno bussato alla porta di casa per farle gli auguri in occasione del suo centesimo compleanno e consegnarle in omaggio il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri del 2024.

Anna Maria Nieddu, nata nel 1924, ha voluto che alla sua festa fossero presenti i Carabinieri della stazione di Mamoiada.

"L'Arma, partecipe delle vicende che caratterizzano la comunità in cui è chiamata ad operare, ha voluto così manifestare la propria vicinanza in occasione di questa giornata speciale", fanno sapere i militari di Nuoro.



