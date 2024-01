Cagliari, si ferma Lapadula, frattura di due costole

Tegola sul Cagliari in vista dei prossimi impegni di campionato: il bomber Lapadula si ferma per almeno due settimane. A seguito del trauma contusivo - questo il bollettino medico del Cagliari - riportato in occasione dell'ultima gara, Lapadula si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta della sesta e settima costola destra.

Per l'attaccante alcuni giorni di riposo e terapie: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club.

Lapadula era stato inserito nella lista dei convocati per la gara di ieri contro il Milan. Poi il controllo che ha rilevato la frattura. Una stagione tormentata per la punta italo peruviana iniziata con un primo intervento al naso e poi con un lungo stop per infortunio. Rientrato in campo, Lapadula ha segnato contro Udinese e Sassuolo, ma poi è stato costretto a un secondo intervento al naso dopo una botta rimediata nella gara con i neroverdi. Ora un nuovo stop.



