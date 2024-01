"5 passi verso il vino" tra degustazione e formazione

Imparare ad apprezzare il vino, a saperlo degustare riconoscendo aromi e sentori, ancora, ad abbinare il giusto bianco, rosso o rosato al giusto cibo, conoscere da vicino il lavoro di chi lo produce. Ad Alghero si dà il via al nuovo anno nel segno dell' enoturismo e della formazione. Con "5 Passi Verso il Vino", la cantina Santa Maria La Palma, coi suoi 800 ettari coltivati per lo più a vermentino e la vineria ed enoteca La Cantina propongono un percorso di degustazione e formazione in cinque momenti per appassionati del mondo enologico.

Primo appuntamento il 17 gennaio dalle 19 alle 21 all'enoteca La Cantina Alghero in via XXIV Maggio, per poi proseguire per i 3 mercoledì successivi nella stessa location e col medesimo orario. L'ultimo appuntamento sarà ospitato nella Cantina Santa Maria La Palma: una visita guidata permetterà di conoscere meglio l'intero processo di produzione. Protagonisti saranno sommelier, docenti, enologi ed esperti del settore enogastronomia. Saranno affrontate una serie di tematiche legate al mondo del vino: uno spaccato sul panorama enologico, le tecniche legate alla degustazione e al lavoro in vigna e in cantina, ci si soffermerà poi sulla professione del sommelier, sull' abbinamento cibo e vino e poi spazio a informazioni, aneddoti e curiosità. "5 Passi verso il vino rappresenta un'iniziativa pensata per chi vuole approfondire la conoscenza del vino, dando gli strumenti per poter scegliere e degustare con maggiore consapevolezza un buon vino e, magari, scoprire un grande amore che si andrà poi a far evolvere con altri corsi e momenti di formazione - sottolineano i titolari dell' azienda - in questo modo si realizza uno degli obiettivi della nostra azienda: creare una vera cultura del vino a livello locale e regionale e rendere Alghero sempre più una città del vino. Tutto questo è in linea anche con la mission alla base dell'apertura della Vineria ed Enoteca La Cantina ad Alghero, una Wine Academy e Wine Club, ovvero un luogo per tutti gli amanti del vino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA