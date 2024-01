La polizia locale porta la Befana in Vespa a Sassari

A Sassari la Befana arriva in vespa: nella mattinata del 6 gennaio la simpatica vecchietta, accompagnata dagli agenti della polizia locale, in collaborazione con il Vespa Club Sassari, porterà gioia e caramelle ai bambini.

La prima tappa sarà nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliera universitaria dove la Befana donerà calze colme di dolci ai giovanissimi pazienti, per poi proseguire al centro GeNa "Opera Gesù Nazareno".

Il giro si concluderà verso le 11 in Piazza d'Italia, dove le vecchine del Vespa Club Sassari parcheggeranno le loro colorate Vespa-Scopa per continuare la distribuzione di caramelle, cioccolati e qualche pezzetto di carbone a tutti i bambini presenti.

Nel salotto buono della città sarà allestito anche il percorso studiato dalla polizia locale per educare i piccoli alle regole sulla sicurezza stradale.

Bambine e bambini si cimenteranno nel colorare cartelli stradali e a bordo di piccole auto e moto elettriche, messe a disposizione dal comando di via Carlo Felice, seguiranno un percorso di guida sicura, per poi ottenere in premio la "patente dello scolaro".

L'iniziativa arriva dopo il successo di "Natale per tutti", durante la quale oltre quattrocento bambini hanno ricevuto un dono dal Babbo Natale che ha fatto visita al Comando della polizia locale sassarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA