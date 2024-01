Incendio devasta pizzeria a Settimo S.Pietro, nessun ferito

Un incendio ha devastato la pizzeria 7Footgolf in località Cuccuru Nuraxi, a Settimo San Pietro.

Il rogo, innescato probabilmente da un corto circuito, è divampato intorno alle 5. Le fiamme si sono velocemente propagate all'interno della pizzeria devastando ogni cosa. Non ci sono feriti.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai i mettere in sicurezza l'area.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena che si stanno occupando del caso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA