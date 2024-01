Cagliari, 'piazza Yenne a Capodanno in mano ai vandali'

"Per un giorno il cuore della città si è trasformato in una periferia". I 15 titolari dei locali di piazza Yenne, a Cagliari, vanno all'attacco del Capodanno per una notte, denunciano, segnata da un accoltellamento, atti vandalici e mancanza di sicurezza. Quando al giro d'affari, un flop: fatturato -30% rispetto allo scorso anno. Tanti avventori, precisano i gestori, ma affari in calo.

"Ci siamo messi in gioco per cercare di realizzare un piccolo evento che avrebbe dato un pò di decoro in più in piazza anche grazie alla sicurezza privata prevista nel progetto presentato al Comune di Cagliari, invece la piazza è rimasta abbandonata a se stessa - spiegano gli operatori che si sono riuniti per fare il punto del post Capodanno - Veniamo attaccati dall'amministrazione quando arrivano le crociere e mancano i servizi, ma non si prende in considerazione la pulizia della città, non è certo colpa nostra se è sporca".

Titolari e gestori dei locali di piazza Yenne avrebbero voluto offrire a turisti e residenti un evento dal vivo come un piccolo concerto di un gruppo di musicisti per animare il cuore della città, ma dopo numerose rassicurazioni verbali, non è arrivato il via libera da parte dell'amministrazione comunale.





