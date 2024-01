Saldi al via dal 5 gennaio in Sardegna

Anno nuovo e saldi invernali alle porte: il 3 gennaio iniziano in Valle d'Aosta, il 5 in tutte le altre regioni, compresa la Sardegna. Saranno 15,8 milioni le famiglie che, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, si dedicheranno allo shopping scontato: ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

"Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell'inflazione", spiega il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.

"Questi saldi rappresentano un'eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti - prosegue - Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell'occupazione in Italia".



