Petardo esplode in mano, perde 2 dita nel Cagliaritano

Stava facendo esplodere alcuni petardi prima della mezzanotte e uno di questo gli è deflagrato in mano facendogli perdere due dita. E' accaduto ieri sera intorno alle 21 a Capoterra, nella Città Metropolitana di Cagliari. Un uomo di 40 anni è stato trasportato in ospedale al Brotzu di Cagliari in codice rosso.

La ricostruzione dell'episodio non è ancora chiara ma sembra che stesse facendo esplodere petardi nel giardino di casa. A fare scattare l'allarme sono stati i familiari. Sul posto sono arrivarti i medici del 118 e i carabinieri.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dove i medici hanno cercato di ricomporre le gravi ferite all'arto, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli le due dita.



