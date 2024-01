Melissa nasce subito dopo la mezzanotte a Cagliari

Altra nascita dopo la mezzanotte in Italia: al punto nascita Santissima Trinità di Cagliari è nata Melissa, figlia di mamma Manuela e papà Matteo, residenti a Cagliari. È venuta al mondo con un parto naturale spontaneo, assistito dall'ostetrica Milena De Rosario, Melissa. In sala parto erano presenti la ginecologa Stefania Cosmi, la pediatra Anna Maria Zulato, l'anestesista Valeria Boi, l'infermiera pediatrica Claudia Ponti e l'oss Dania.

Melissa, che ha pesato 3245 grammi con una lunghezza di 48 cm, è venuta al mondo senza complicanze ed è stata assistita esclusivamente dall'ostetrica.

Mamma Manuela ha scelto di partorire con analgesia epidurale, una tecnica di controllo del dolore, garantita dagli anestesisti 24 ore su 24, che al Santissima Trinità viene scelta da oltre l'80% delle donne.

Per il terzo anno consecutivo il centro del Santissima Trinità di Cagliari ha registrato più di 1500 parti (quest'anno sono 1525) confermandosi primo punto nascite in Sardegna e centro di riferimento per le mamme sarde.



