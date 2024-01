Incendio in casa a Macomer, due anziani salvati da vigili fuoco

Due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio in una casa a Macomer.

I pompieri sono intervenuti alle 16:30 con una squadra del distaccamento della cittadina del Marghine per le fiamme che hanno avvolto un'abitazione nella centrale via Brigata Sassari.

Gli anziani proprietari sono stati evacuati tempestivamente e affidati alle cure del 118, ma - secondo quanto si apprende - non sono rimasti né feriti né intossicati. L'abitazione è andata in parte distrutta dalle fiamme.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La squadra dei vigili del fuoco ha operato diverse ore per completare le operazioni di bonifica e per la messa in sicurezza dell'immobile. Sul posto è intervenuta anche la polizia.



