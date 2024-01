Due fiocchi azzurri per fine 2023 e inizio 2024 a Olbia

È di Luras il primo nato del nuovo anno nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Edoardo, un bimbo di 3,430 chili è venuto alla luce questa notte alle 3.17 con parto naturale. La mamma Gaia Pirisinu di 31 anni casalinga e il padre Giovanni Depperu 33enne imprenditore agricolo hanno accolto l'arrivo del piccolo con grande gioia.

Ad attendere Edoardo a casa nel comune gallurese ci sarà anche il fratello Antonio di un anno e due mesi di età. L'arrivo di Edoardo è stato preceduto poche ore prima da un altro fiocco azzurro: Andrea, invece, è venuto alla luce alle 21.55 del 31 dicembre 2023. E l'ultimo nato del vecchio anno e primo figlio di una coppia di Palau, Ylenia Inzaina di 32 anni commessa, e Pietro Serra di 41 anni muratore. Andrea ha pesato 3,180 chili ed è nato grazie ad un parto cesareo.

I nati nel 2023 in Gallura sono stati in tutto 779, un numero esattamente identico a quello dello scorso anno. Dati in controtendenza rispetto alla forte denatalità che si registra in Sardegna, la regione in cui nascono meno bambini. Nel corso del 2023 nel presidio ospedaliero olbiese si sono registrati anche sette parti gemellari.

"Quello appena trascorso è stato un anno importante per il nostro reparto e per tutto il nuovo Dipartimento Donne e Minori.

- ha dichiarato Giangavino Peppi, direttore dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia. - Nonostante le gravi difficoltà del post pandemia e le carenze strutturali di personale medico, purtroppo condivise con tutto il Paese, abbiamo fatto passi avanti nei processi di riorganizzazione per mettere al centro della nostra attività le pazienti".



