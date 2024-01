Accoltellato a Capodanno a Cagliari, grave un 21enne

Un 21enne è stato accoltellato ieri notte al termine dei festeggiamenti per Capodanno a Cagliari. L'episodio è avvenuto in pieno centro storico, nelle vicinanze di piazza Yenne. Il giovane, residente a Portoscuso, è stato operato durante la notte e ora si trova in terapia intensiva in prognosi riservata.

I carabinieri della Compagnia di Cagliari stanno lavorando per ricostruire l'episodio. Da quanto si apprende, il giovane stava facendo rientro a casa insieme a una ragazza quando, arrivato all'altezza delle scalette di Santa Chiara - in piazza Yenne -, ha avuto una lite con altre persone. La discussione, anche a causa dell'abuso di alcol, è degenerata e il 21enne è stato ferito con alcune coltellate all'addome. L'aggressore è fuggito.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Il 21enne è stato operato d'urgenza e fortunatamente le ferite riportate erano meno gravi di quanto inizialmente previsto, tanto che è stato dimesso. I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire l'episodio, recuperando anche le immagini delle telecamere della zona.



