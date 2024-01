A rischio lavoratori gestione rifiuti, protesta su silos a 20mt

Quarantuno operai in ferie da oggi, ma dietro l'angolo c'è il il rischio licenziamento. E' il dramma che stanno vivendo i lavoratori della Villaservice di Villacidro, azienda del Sud Sardegna che gestisce il trattamento dei rifiuti per conto del Consorzio industriale. Ieri sera, uno di loro, esasperato per la situazione è salito a oltre 20 metri di altezza su una passerella tra i due alti digestori dell'impianto. A fine serata la proposta per rientrare a rotazione per 2 mesi, ma lavoratori e sindacati chiedono una soluzione strutturale alla vertenza che dura da diversi anni.

"Nel 2008 il consorzio proprietario dell'impianto ha affittato per 15 anni lo stabilimento per la gestione dei rifiuti - spiega Salvatore Caddeo, della Cgil Fp - la scadenza era giugno 2023 ma è stata prorogata di sei mesi per trovare una soluzione per garantire la continuità di occupazione nel territorio dei quattro comuni proprietari del Consorzio, Ma ci sono delle difficoltà per un contenzioso economico - aggiunge - ora, dopo avere chiesto un tavolo al prefetto e alla Regione, il 30 dicembre ci è arrivata la comunicazione che siamo tutti in ferie e che la Villaservice ha aperto la procedura licenziamento collettivo che si dovrebbe chiudere verso l'11 febbraio".

"Dopo la protesta del collega ci hanno assicurato altri 2 mesi a rotazione ma se la nostra messa in ferie è finalizzata a costruire soggetto nuovo che gestisca il servizio essenziale possiamo parlarne - osserva ancora Caddeo - ma se è per allontanarci dal posto di lavoro faremo qualsiasi azione per difendere l'occupazione. In questo senso sollecitiamo la politica a trovare una soluzione perché la disperazione dei lavoratori è già sotto gli occhi di tutti ed è difficile da controllare".



Due ipotesi per la transizione

Due percorsi paralleli per salvaguardare l'occupazione e risolvere la vertenza che interessa 41 lavoratori della gestione dei rifiuti nel Medio Campidano, nella provincia del Sud Sardegna. "Stiamo mettendo i paletti per cercare di arrivare a una soluzione". A dirlo è il sindaco di Villacidro Federico Sollai dopo la clamorosa protesta dell'operaio della Villaservice che è salito a 20 metri di altezza alla vigilia di Capodanno. "Intanto il servizio passa in mano al consorzio industriale che dovrà gestire il periodo transitorio, affidato a due imprese esterne, e che ha avviato la selezione pubblica del personale per garantire la gestione dei rifiuti con propri dipendenti - spiega il sindaco - questo significa che a questa selezione possono partecipare anche gli attuali operai della Villaservice. L'altra ipotesi, emersa dal tavolo tecnico regionale convocato da me e coi sindaci di Arbus, Gonnosfanadica e Sanluri, è la possibilità di acquisire le quote di Villaservice e mantenere le attuali forze lavoro". Questa soluzione, che comporterebbe comunque una ristrutturazione organizzativa interna alla eventuale nuova società in house, appare però più in salita per effetto di un contenzioso milionario tra la stessa Villaservice, partecipata dal pubblico, e l'ente consortile. "Ovviamente - conclude Sollai - stiamo monitorando la situazione coni liquidatori della Villaservice per accelerare il processo interessando la Regione perché possa supportare la transizione su un sito strategico inserito nel piano regionale dei rifiuti e salvare i posti di lavoro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA