In primavera il nuovo ponte pedonale al porto di Castelsardo

Sono già partiti, il 29 Dicembre gli inviti alle ditte interessate a presentare le offerte per il rifacimento del ponticello pedonale del porto turistico, a distanza di appena una settimana dalla determinazione della direzione generale dell'assessorato regionale dei Lavoro Pubblici, che ha approvato il progetto definitivo-esecutivo così come modificato e integrato dai tecnici comunali.

Sembra quindi vedere finalmente la luce il progetto del rifacimento del ponte pedonale, realizzato nel 2007 e chiuso al transito, con una disposizione dell'allora sindaco Franco Cuccureddu, nel 2018. Già in quell'anno il ponte si presentava danneggiato ma si era pensato di risolvere il problema con un intervento di manutenzione straordinaria. Le conseguenti "prove sperimentali", effettuate sul ponticello, hanno però evidenziato gravi problemi di degrado, soprattutto in corrispondenza delle porzioni superiori delle travi principali. Un complesso problema strutturale che ha fatto decidere per la sostituzione dell'intera struttura.

Non sono però bastate ben tre gare d'appalto per la realizzazione dell'opera. Tutti i bandi sono andati infatti deserti. Ora il nuovo progetto prevede una spesa di 330mila euro, a base d'asta. Una volta aggiudicati i lavori la ditta avrà 160 giorni di tempo per la realizzazione dell'intera opera.

"Grazie alla collaborazione sinergica fra gli uffici comunali, regionali e con il professionista che ha progettato l'opera, si potrà finalmente dare il via ad una struttura di grande importanza per la gestione del nostro porto turistico - sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - Il 29 dicembre sono già partiti gli inviti alla ditte e contiamo di procedere, nel più breve tempo possibile all'espletamento della gara"



