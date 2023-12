Disperso dal 23 dicembre a Lanusei, ricerche anche coi droni

Dal pomeriggio di ieri sono in corso le ricerche di un 63enne, residente a Lanusei, che si è allontanato dalla sua abitazione nella giornata del 23 dicembre.

Non vedendolo tornare i familiari hanno dato l'allarme.

In campo il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in coordinamento con la Prefettura di Nuoro ma per ora per le ricerche non hanno dato un esito positivo.

Alle operazioni partecipano 5 tecnici della stazione Ogliastra, 2 unità cinofile da ricerca di superficie e un pilota di droni, munito di un apparecchio dotato di fotocamera termica.

I soccorritori hanno ripercorso parte dell'itinerario che lo scomparso era solito fare.



