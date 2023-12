Basket: non riesce l'impresa contro Venezia, Dinamo ko in casa

Buona prova e quindici punti per il nuovo play Jefferson. Ma non basta: la Dinamo perde in casa (62-73) contro la capolista Venezia. La squadra di Bucchi paga soprattutto la scarsa vena offensiva soprattutto nei tiri da tre, affossata da un break di 24 a 1 tra il secondo e il terzo quarto. Da quel momento la Dinamo non è più riuscita a riacchiappare la Reyer, spaventata giusto un po' solo dal meno cinque all'inizio del quarto periodo.

Venezia, con i tre ex Brooks, Spissu e Tessitori, ha dimostrato di non essere in vetta per caso gestendo a meraviglia i momenti più critici della gara, il buon avvio dei sassaresi e il tentativo di riavvicinamento nel finale. La Dinamo era anche partita bene: 18 pari al primo quarto con 5-0 iniziale e più sei all'inizio del secondo (24-18). È l'ultima gioia, poi Venezia prende campo e canestri con una parziale che ammazza partita e Dinamo. Proprio Tessitori con una bomba (29-45 e 1-24 di parziale) butta giù la sua ex squadra. Bucchi ci prova, la Dinamo si riavvicina, ma Venezia è prima anche perché sa gestire situazioni come queste: se ha in mano la gara, non concede chance.

E al coach biancoblu non resta che sperare nelle prossime gare. "Ora dobbiamo pensare alle prossime gare, dobbiamo ricominciare a giocare e ad allenarci bene. Dobbiamo solamente continuare a lavorare: essere giocatori significa anche sapere che ci sono questi momenti difficili nel corso della stagione da cui ti devi tirare fuori. Mi è piaciuto molto Jefferson, ha avuto molta voglia di combattere, anche fisicamente è più pronto di quanto pensassimo e nel complesso ha fatto una buona gara. La priorità ora è trovare fiducia".



