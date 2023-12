Tentano spaccata in pizzeria a Cagliari, arrestato un 38enne

Hanno tentato una "spaccata" in una pizzeria in via dei Mille a Cagliari ma sono stato interrotti dall'arrivo degli agenti della Squadra Volante. Uno di loro, un 38enne, è stato fermato mentre cercava di impossessarsi del registratore di cassa attraverso il foro praticato nella vetrata. E' stato arrestato, dopo una breve fuga, per furto aggravato in concorso.

L'allarme è scattato venerdì, intorno alle 2.30 circa,dopo una segnalazione segnalata al 112. Alla vista degli agenti l'uomo ha provato a fuggire percorrendo le vie adiacenti ma è stato bloccato nella vicina Via Roma. Mentre era in corso l'inseguimento, un altro agente, nel percorrere a ritroso via dei Mille, ha notato un secondo uomo che si impossessava del registratore di cassa con un modem abbandonato poco prima dal complice. Anche quest'ultimo, visto il poliziotto, è fuggito velocemente, facendo perdere le proprie tracce dopo aver attraversato l'area di Via Roma interessata dai lavori. Durante la fuga, però, si è disfatto della refurtiva che è stata recuperata.

Davanti all'attività commerciale sono stati anche rinvenuti e sequestrati gli attrezzi utilizzati per sollevare la serranda e infrangere la vetrata.

Ora la Polizia è alla ricerca del secondo uomo, mentre il 38enne ieri mattina è comparso davanti al gip che, durante l'udienza, ha convalidato l'arresto senza applicare nessuna misura.



