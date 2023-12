Solidarietà dei carabinieri ai ricoverati in ospedali a Nuoro

Solidarietà e vicinanza dei carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro nei confronti delle persone che sono ricoverate durante le festività natalizie negli ospedali del capoluogo barbaricino. I militari, guidati dal comandante provinciale Elvio Sabino Labagnara, hanno fatto visita all'Hospice dell'ospedale Zonchello per donare due poltrone e alleviare così le sofferenze dei degenti e dei loro familiari che li assistono. Il dono vuole essere un omaggio alla memoria del luogotenente Walter Proia, ricoverato nel reparto e venuto a mancare il 21 ottobre scorso ed è stato consegnato al direttore del reparto Salvatore Salis e al suo staff.

I carabinieri si sono anche recati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Francesco portando doni ai piccoli degenti e al personale della direzione sanitaria diretto da Antonio Cualbu. Vestiti da Babbo Natale hanno consegnato ai bambini costruzioni, macchinine e altri gadget dell'arma. E sempre travestiti da Babbo Natale hanno portato doni in caserma ai figli dei colleghi rimasti orfani e hanno donato panettoni alla Caritas e agli ospiti dei centri per anziani "San Francesco e Progetto Uomo" e alla cooperativa "Il Mandorlo".

Nei giorni scorsi nel campo della Solitudine i Carabinieri hanno preso partecipato al "Torneo dell'Amicizia", una partita di calcio organizzata dalla Asl, in collaborazione con la Polisportiva Puri e Forti , col nobile fine di raccogliere fondi per il reparto cittadino di Pediatria .



