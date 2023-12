Calcio: Cagliari spreca troppo, Caprile salva l'Empoli

Caprile salva l'Empoliin casa del Cagliari: un gol annullato a Viola per fallo di Pavoletti su di lui, un rigore parato e un miracolo nel recupero su Petagna.

L'Empoli strappa lo zero a zero alla Domus: un punto tutto del suo portiere, titolare da due giornate dopo un avvio dietro Berisha. Lo 0-0 finale non risolve granché: sardi e toscani rimangono sempre inguaiati nella zona bassa della classifica.

Ma, se per l'Empoli è un pari che fa morale, per il Cagliari è un'occasione sciupata: questa volta non è riuscito a sfruttare né il fattore campo nè i minuti di recupero.

Partita equilibrata e forse vinta ai punti dall'Empoli nel primo tempo. E nella ripresa Cagliari più in palla. Ma per nulla fortunato. Obiettivo molto chiaro per Ranieri, quasi dichiarato: far arrivare il più presto o la palla sui piedi e sulle teste di Pavoletti e Lapadula. L'Empoli, schierato a specchio, non sfrutta il momento.

Una partita comunque "sporca": poco gioco, confusione e errori. Pesa molto la situazione: Cagliari ed Empoli terzultimo e penultimo . In qualche modo quello che si vede in campo rispecchia quello che si legge in classifica.

L'occasione più importante è sulla testa di Pavoletti all'11 con Caprile che risponde e salva. Al 20' altro episodio discusso: punizione cross di Viola, la palla entra perché il tiro è forte e velenoso. Maresca convalida, ma, chiamato al Var annulla per fallo di Pavoletti su Caprile. Al 34' altra situazione particolare: su cross di Luvumbo Maresca vede una manata di Walukiewicz su Pavoletti. Rigore e ammonizione. Dal dischetto però Capirle intuisce tutto e para il tiro di Viola.



