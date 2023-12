'Olbia città in crescita e sicura', parola del sindaco Nizzi

Olbia città sicura, sempre più tecnologica e orientata ad attrarre flussi turistici internazionali grazie agli eventi culturali e sportivi: è un bilancio più che positivo quello che fa il sindaco della città Settimo Nizzi durante la conferenza stampa di fine anno nella quale il primo cittadino ha snocciolato i successi e traguardi raggiunti dall'amministrazione comunale in questo 2023.

Se al primo posto vi è la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, grazie all'approvazione da parte dell'Adis regionale del nuovo piano di rischio idrogeologico e la variante generale del Pai, dall'altra c'è una trasformazione in chiave tecnologica e infrastrutturale che ha previsto la messa in dimora della fibra ottica cittadina. Tra i progetti significativi anticipati da Nizzi quello del raccordo che collegherà la città con l'aeroporto Costa Smeralda e il porto Isola Bianca attraverso un'unica rete ferroviaria. "L'accordo con le ferrovie per la progettazione del raccordo è a buon punto è appena alcuni giorni fa durante l'ultima riunione abbiamo assunto decisioni finali in accordo con l'Autorità portuale e la struttura aeroportuale. - ha spiegato Nizzi - Sarà una struttura architettonicamente molto importante, illuminata ed elettrificata". "Quello che ci rende più orgogliosi è ciò che abbiamo fatto per le scuole, con la costruzione di asili nuovi, la messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e il loro adeguamento anche dal punto di vista tecnologico - ha aggiunto il sindaco - L'accordo con la Provincia ci ha permesso di presentare un progetto per avviare il nuovo polo scolastico in città che sarà all'uscita in via Veneto davanti alla scuola elementare di Isticadeddu". Ma uno dei progetti più importanti sui quali Nizzi pone l'accento è quello realizzato grazie l'accordo tra amministrazione, polo universitario di Olbia e Università di Sassari e Cagliari, con la creazione, tra gli altri, di un corso di studi di medicina per il settore infermieristico, per il quale è già stato fatto un accordo con il Mater Olbia. A questo si aggiungerà l'imminente apertura della scuola internazionale nella struttura dell'ex Geovillage in collaborazione con il Cipnes Gallura.

Nel futuro di Olbia il suo primo cittadino vede poi grandi opere come la costruzione, tramite la ristrutturazione dell'ex Cinema Astra, di un teatro nel cuore di Olbia e la ristrutturazione del Parco Fausto Noce e dello Stadio Caocci, così come quella del Teatro Michelucci. " Se dovessi darmi un voto quest'anno sarebbe un pelo superiore a quello dello scorso anno, mi darei un 9 e mezzo", ha concluso ironicamente Settimo Nizzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA