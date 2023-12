Fusione aeroporti in stand by, attesa per sentenza di merito

Bisognerà attendere la decisione nel merito da parte del Tribunale civile di Cagliari per sapere se la fusione degli aeroporti sardi del nord Sardegna - Alghero e Olbia - potrà andare avanti o dovrà subire uno stop. La sezione specializzata in materia di impresa, con un'ordinanza cautelare, ha rigettato il reclamo presentato dalle società di gestione, Sogeaal e Geasar, contro la sospensione - decisa dal tribunale civile di Cagliari a settembre - degli effetti della fusione. La Regione, infatti, aveva impugnato le delibere del 29 maggio 2023 delle assemblee straordinarie di Geasar di Olbia e di Sogeaal di Alghero, con le quali era stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della prima nella seconda.

I giudici hanno valutato "preminente l'interesse del socio Regione, ente esponenziale di interessi pubblici, alla sospensione della delibera che comporterebbe la lesione della sua prerogativa di preventiva approvazione di un'operazione straordinaria comportante l'estinzione della società partecipata e l'inserimento organico in altro ente. Le conseguenze negative - si legge nella decisione - per le società che hanno progettato la fusione devono ritenersi recessive rispetto all'interesse pubblico, la cui cura è rimessa all'esclusiva valutazione (discrezionale) dell'ente Regione".ù

L'assessore regionale ai trasporti Antonio Moro legge questa decisione come "una pietra tombale" sul progetto di fusione, che si muove "contro le norme e contro gli statuti delle società di gestione aeroportuali". "Il tribunale - spiega Moro - ha ribadito ruolo e funzioni delle Regione stoppando di fatto un progetto che non tutela gli interessi della Sardegna e che salvaguarda soltanto gli interessi privati. Ora F2i ci deve dire che cosa vuole fare dell'aeroporto di Alghero. Ci opponiamo a un futuro dello scalo di Alghero di serie B rispetto a Olbia e in posizione marginale rispetto al sistema aeroportuale sardo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA