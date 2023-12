Fiamme in casa a Sassari, salvati 90enne disabile e figlia

Un incendio è divampato questa notte, intorno alle 3,30, all'interno di un appartamento in via Magellano a Sassari. Le fiamme sono partite dalla camera da letto e hanno creato una densa nube di fumo nero che in pochi minuti ha invaso l'intera abitazione. È stato solo grazie al repentino intervento di una squadra dei vigili del fuoco se sono stati tratti in salvo i due abitanti della casa, un novantenne disabile e la figlia che al momento dell'incendio si trovavano proprio all'interno della casa.

L'uomo è stato trasportato a bordo dell'ambulanza del 118 giunta sul posto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata per effettuare controlli e accertamenti sul suo stato di salute. Illesa invece la figlia.

L'appuntamento è stato seriamente danneggiato dalle fiamme.





