Capodanno in Sardegna con punte di 17 gradi, ma niente sole

Cielo nuvoloso, qualche pioggia sparsa e temperature miti. Il fine settimana di Capodanno sarà segnato in Sardegna da un clima stabile anche se non sarà baciato dal sole. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

"La situazione generale vede il mediterraneo centro-occidentale interessato da pressioni alte e livellate che impediscono l'ingresso di perturbazioni importanti - spiegano - tuttavia è presente un flusso umido che apporta una copertura stratiforme". In particolare nella prima parte della giornata di sabato 30 sono previste velature per la presenza di nubi medio alte, con una accentuazione della copertura in serata-nottata quando sono attese anche deboli piogge sparse sulla parte occidentale dell'Isola.

"Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento - precisano gli esperti - con massime intorno ai 15-17 gradi e minime sui 9-10 gradi nelle zone pianeggianti e costiere, mentre nelle zone interne e nei rilievi si scende sino a 4-5 gradi". La ventilazione sarà debole e variabile con mari poco mossi.

Per domenica 31 cielo sereno o poco nuvoloso "con aumento della copertura nel corso della giornata - avvertono i meteorologi - anche se non sono previste precipitazioni. Le temperature massime si mantenhono tra i 15-17 gradi, le minime tra gli 8 e i 10 gradi nelle zone pianeggianti e costiere. I venti saranno moderati dai quadranti occidentali, mari poco mossi con un leggero aumento del moto ondoso nell'Oristanese.

"Per il primo dell'anno prevediamo un cielo nuvoloso con deboli piogge nei settori occidentali e nelle aree del centro - proseguono gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica - con temperature in lieve diminuzione di 1-2 gradi. La ventilazione sarà debole dai quadranti occidentali. Nessuna particolare precipitazione".



