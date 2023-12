Calcio: Cagliari in campo senza Nandez contro l'Empoli

Cagliari sabato alla Domus (fischio d'inizio alle 15) contro l'Empoli senza il centrocampista Nandez: oggi il giocatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al gracile della coscia sinistra. L'uruguaiano salterà sicuramente anche la gara di Coppa Italia contro il Milan, il 2 gennaio alle 21 sul campo dei rossoneri. Punto interrogativo sul match del 6 gennaio a Lecce. Out anche Desogus che ha lavorato per smaltire un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Mister Ranieri ha convocato 24 calciatori per la gara di casalinga. Indisponibili i soliti Rog, Shomurodov e Capradossi. Manca anche lo squalificato Makoumbou.



