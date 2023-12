Capodanno sicuro con il piano della Questura di Cagliari

Più controlli lungo le strade e nei quartieri cittadini per evitare furti in appartamenti e incidenti e garantire un Capodanno sereno a tutti i cagliaritani. La Questura ha predisposto un dettagliato piano di sicurezza per la fine dell'anno. Sarà rafforzata la presenza di pattuglie sia in città che lungo le principali arterie di collegamento da parte della Polstrada, che presterà particolare attenzione all'eccesso di velocità e alla guida in stato di ebbrezza.

"Noi consigliamo ai cittadini di festeggiare in sicurezza e di farlo in maniera responsabile - ha detto il dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Massimo Imbimbo - Per chi festeggerà usando artifici pirotecnici, suggeriamo di leggere attentamente le istruzioni". Per quanto riguarda i minorenni, l'appello della Questura è di fare attenzione a qualsiasi tipo di gioco artificiale, anche le fiaccole: "tutto deve essere seguito attentamente dagli adulti".

Massima attenzione ai petardi piccoli e grandi. "Bisogna allontanarsi appena accesa la miccia - ha spiegato l'ispettore Marco Mele, responsabile del Nucleo artificieri -. Mai accendere un botto che non è esploso per tentare di utilizzarlo ancora: potrebbe esplodere in pochi istanti".

Controlli a tappeto contro i botti illegali, dalle 'cipolle' al pallone di Maradona. "Ordigni che possono provocare gravi ferite o addirittura la morte", hanno chiarito gli esperti della polizia.

Sul fronte della sicurezza stradale i consigli rimangono quelli di tutti i giorni: cinture allacciate, rispetto delle distanze, niente uso del cellulare alla guida. E poi, riepiloga il dirigente della Polstrada di Cagliari Lorenzo Cosseddu, "rispettare il codice della strada e non mettersi al volante dopo aver bevuto. Noi effettueremo controlli soprattutto nelle ore notturne lungo le statali 554 e 131 e su tutte le arterie di collegamento".



